Путешествие дилетанта в историю Самары. Улица Алексея Толстого.

Давно собирался систематизировать свои познания о Самаре, вот наконец берусь за это. Слово "дилетант" в заголовке появилось не случайно - я не краевед, не исследователь; я не сидел в архивах, не изучал оригиналы документов - всю информацию я черпал в книжках и в сети. Конечно, не обошлось и без такого документа, как "Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области" - документа довольно странного, так как даже пробежавишись глазами по диагонали, можно заметить в нём ряд неточностей и ошибок. Вот на основании всех этих (иногда противоречивых!) сведений я и попытался составить своё, сугубо дилетантское, мнение.

Хотя историю делают люди, главными её свидетелями остаются, пожалуй, здания. О них и пойдёт речь.







А начнём мы наше путешествие с улицы Алексея Толстого. Ранее - Казанская.





Едиснтвенное упоминание о нём нашёл в книжке С. Севостьянова. Он пишет, что дом принадлежал купцу И.В. Константинову. Вряд ли, конечно, купец жил в пятиэтажке - вероятно дом либо надстраивался (по фото видно, что он "слоёный"), либо и вовсе это другой дом на месте дома Константинова. А может быть это был доходный дом, принадлежавший Константинову? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот как это место выглядит на дореволюционном фото:





Церковь на фото - это несохранившийся до наших дней Казанский собор (1744). А дом Константинова (всё же буду его так называть) - правее, на заднем плане. Следом, видимо, вот этот двухэтажный дом:







Откровенно говоря, сходство не очень... А вот дом на переднем плане узнаётся сразу.



Особняк Аржанова (1898, арх. А. Щербачев)







Дом ещё одной известной купеческой семьи - Аржановых. Этому зданию повезло - оно отреставрировано. Сейчас здесь располагается Торгово-промышленная палата Самарской области.



Реестр ОКН (объектов культурного наследия) приписывает Аржанову и соседний дом:







Чуть дальше - доходный дом купца Маркова (1890, арх. А. Щербачев)







Старых фото не нашёл, зато нашёл эскиз проекта. Не один в один, но основные черты угадываются.