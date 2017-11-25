Путешествие дилетанта в историю Самары. Улица Алексея Толстого.

Давно собирался систематизировать свои познания о Самаре, вот наконец берусь за это. Слово "дилетант" в заголовке появилось не случайно - я не краевед, не исследователь; я не сидел в архивах, не изучал оригиналы документов - всю информацию я черпал в книжках и в сети. Конечно, не обошлось и без такого документа, как "Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области" - документа довольно странного, так как даже пробежавишись глазами по диагонали, можно заметить в нём ряд неточностей и ошибок. Вот на основании всех этих (иногда противоречивых!) сведений я и попытался составить своё, сугубо дилетантское, мнение.
Хотя историю делают люди, главными её свидетелями остаются, пожалуй, здания. О них и пойдёт речь.
А начнём мы наше путешествие с улицы Алексея Толстого. Ранее - Казанская.
Сейчас это довольно тихая и небольшая улица. Расположенные неподалёку парадные улицы Самары - Куйбышева, Ленинградская - затмевают её оживлённостью, магазинами, заведениями. А в середине XIX века Казанская была главной и лучшей улицей города. А ещё вряд ли есть в нашем городе другая улица, где столько по-настоящему исторически значимых памятников находятся в таком удручающем состоянии.
И вот первый из них - особняк Субботных-Шихобаловых, "Дом губернатора" (1879, арх. В. Шретер)
Дом принадлежал одной из виднейших самарских купеческих фамилий - Субботиным. Субботины торговали зерном, имели целую торговую флотилию из нескольких пароходов. Однако в 1880-х их "бизнес" пришёл в упадок. Говорят, что тут не обошлось без козней и наветов жившего напротив купца Аржанова. Так это или нет, но особняк в итоге перешёл в руки другой известной купеческой семьи - Шихобаловых.
Шихобаловы, судя по всему, тут не жили, а сдавали дом всевозможным предприятиям. А в 1906-1910 здесь размещалась резиденция самарских губернаторов. Отсюда и второе название особняка. Стены этого дома видели трёх губернаторов - Д.И. Засядко, И.Л. Блока (да, редкая фамилия - это дядя поэта) и В.В. Якунина. Вот они по порядку - слева направо.
Времена были предреволюционные, неспокойные. Блок и вовсе был взорван эсерами в нескольких кварталах отсюда.
В советское время здесь располагалось заводоуправление завода клапанов. А сейчас, как можно видеть, здание заброшено и разваливается. Впрочем, есть надежда на реставрацию.
А вот так дом выглядел в лучшие дни:
Напротив, на чётной стороне, в самом начале улица Алексея Толстого - вот такой вот пятиэтажный дом.
Едиснтвенное упоминание о нём нашёл в книжке С. Севостьянова. Он пишет, что дом принадлежал купцу И.В. Константинову. Вряд ли, конечно, купец жил в пятиэтажке - вероятно дом либо надстраивался (по фото видно, что он "слоёный"), либо и вовсе это другой дом на месте дома Константинова. А может быть это был доходный дом, принадлежавший Константинову? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот как это место выглядит на дореволюционном фото:
Церковь на фото - это несохранившийся до наших дней Казанский собор (1744). А дом Константинова (всё же буду его так называть) - правее, на заднем плане. Следом, видимо, вот этот двухэтажный дом:
Откровенно говоря, сходство не очень... А вот дом на переднем плане узнаётся сразу.
Особняк Аржанова (1898, арх. А. Щербачев)
Дом ещё одной известной купеческой семьи - Аржановых. Этому зданию повезло - оно отреставрировано. Сейчас здесь располагается Торгово-промышленная палата Самарской области.
Реестр ОКН (объектов культурного наследия) приписывает Аржанову и соседний дом:
Чуть дальше - доходный дом купца Маркова (1890, арх. А. Щербачев)
Старых фото не нашёл, зато нашёл эскиз проекта. Не один в один, но основные черты угадываются.
Замыкает первый квартал улицы Алексея Толстого дома на усадьбе Головачева-Ромашова
Во второй половине XIX века усадьба сменила нескольких владельцев - купцы Головачевы и Ромашовы были в их числе.
Дальше - площадь Дзержинского, а за ней довольно интересный треугольник, образуемый улицами А.Толстого и С.Разина. Одно время в реестре ОКН дома этого квартала числились как "комплекс строений Оренбургской экспедиции", а это вам не шутки, а первая половина XVIII века. Сие несколько удивительно, поскольку эта часть города несколько раз полностью выгорала в середине века XIX (страшные пожары в 1848, 1850, 1854 гг), поэтому большинством краеведов теория эта отвергнута. Да и реестр ОКН теперь этого не утверждает. Довольно убедительно всё это описано в замечательном блоге kraeham: http://kraeham.livejournal.com/94346.html
Что же в итоге. Земля эта принадлежала сначала купцу Никонову, потом купцу К.И. Курлину.
Выходящее и на А. Толстого, и на С. Разина приземистое длинное строение - похоже было занято либо амбарами, либо лавками. Здесь и сейчас расположилась целая россыпь магазинчиков.
А дальше - жилые купеческие дома.
Чуть дальше - изрядно потрёпанный дом купца Ушакова (в некоторых источниках - Ушанова). Построен в конце XIX века, и возможно раньше принадлежал тому же Никонову.
На противоположной стороне улицы тоже немало интересного.
На углу - особняк и лавка купчихи Маркеловой.
Следующий дом - усадьба А.Субботина (1870), ещё одного представителя купеческого семейства Субботиных. Состояние - сами видите.
Дом Батюшковой. Начало XX в (вероятно 1914-1917), арх З. Клейнерман (по другим данным - А. Волошинов)
Дом Н.Батюшковой, дочери купца Мешкова (владельца пароходства и пристанских складов). По другой информации - дом В.Ф. Санникова. На первый взгляд здание выглядит бодрячком, но если присмотреться, можно увидеть, что здания-то и нет. Фасад "прилеплен" к новому дому. Впрочем, хотя бы так.
Дальше всем известный особняк Субботиной-Мартинсон (~1910. арх. М. Квятковский).
Самарская готика. Куплен Субботиными у Мартинсона (иногда встречается написание Маркинсон и даже Маркисон). Перестроен архитектором Квятковским для дочери купца Субботина. В 1914 году к квартировавшему здесь князю Кугушеву приезжал в гости будущий председатель временного правительства Керенский. И они даже принимали здесь кого-то в масоны. Сейчас это жилой дом, который постепенно разваливается. Сравните:
По соседству с этим неоготическим монстром небольшой домик, который в реестре ОКН значится как дом почётного гражданина Щёлокова.
Как объект культурного наследия он даже недавно был отреставрирован. Однако, в большинстве других краеведческих источников под домом Щёлокова имеется в виду соседний, угловой дом с обшитым тесом вторым этажом.
Ошибка в реестре ОКН? Или оба дома принадлежали Щёлокову?
Дальше, на углу с улицей Комсомольской - весьма важное для Самары здание. Реальное училище.
С середины XIX века здесь находился дом Макке. Выглядел он примерно так:
1 января 1851 года именно здесь было официально объявлено о создании Самарской губернии, здесь же разместилось губернское правление, позже - Городская дума.
А в 1880 в здании году было открыто первое Самарское реальное училище. В начале XX века здание перестраивалось архитектором П. Шаманским и тогда, видимо, и получило нынешний облик.
В училище получали образование: писатель Алексей Толстой; государственный деятель и автор детских книжек о Ленине - Глеб Кржижановский; химик, нобелевский лауреат Николай Семенов. Ну и конечно дети многих известных самарских династий.
В 1944-1964 здесь располагалось Куйбышевское суворовское училище. Потом - Военно-медицинский институт. А теперь здание заброшено. За последний год несколько раз горело, после чего двери и окна первого этажа заколотили и обещали таки отреставрировать. Ждём-с.
Напротив - другое учебное заведение, 1-я женская гимназия.
Дом этот принадлежал полковнику жандармского корпуса Андрееву. В 1859 был выкуплен у него под женское училище 1 разряда (позднее - женскую гимназию). Сейчас здесь - Минобрнауки Самарской области.
На старом фото:
Идём дальше. Особняк Чемодурова. Середина XIX в (1850-1860).
Дом предводителя губернского дворянства А.Н. Чемодурова. Вероятно, перестроен им из сгоревшего в вышеупомянутых пожарах здания Самарской удельной конторы.
А дальше снова встречаемся с семьёй Курлиных - одной из самых известных самарских купеческих династий. Мы уже видели усадьбу Константина Курлина, а теперь - особняк его брата, Георгия
Курлины приехали в Самару из Уральска. Вот Константин и Георгий (слева направо), позднее к ним присоединился ещё один их брат - Александр.
Про Курлиных подробнее на сайте "историческая-самара.рф": https://goo.gl/CbRR6A
Напротив - довольно помпезное здание гостиницы "Волна":
Здание это было значительно перестроено в 1944(не без участия пленных немцев) из особняка дворян Алашеевых. Не знаю, осталось ли что-то в облике от исходного здания.
Ещё одна жемчужина улицы Алексея Толстого - Здание губернского дворянского (благородного) собрания. 1853, арх. А. Мейснер
Оно же со стороны Волги (то есть изнутри квартала) - на заглавном фото.
С образованием в 1851 году Самарской губернии, начало собираться Самарское губернское дворянское собрание - орган местного дворянского самоуправления. На первом заседании исполняющим обязанности предводителя дворянства был избран Аристарх Путилов. Первым же "настоящим" предводителем дворянства губернии стал через год Степан Шелашников. Надо сказать, что предводитель губернского дворянства - избирался собранием и утверждался в должности самим императором. Поиски постоянного помещения для собрания закончились покупкой у Путилова его строящегося дома. Впрочем, не исключено, что и строить его он начал с расчётом продать потом дворянскому собранию.
Недавно отреставрирован. Старое фото:
Напротив - дом советника Неронова. 1840, перестроен в 1895, арх. А. Щербачев (?).
Дом так же несколько раз менял владельцев. В 1895 году дом покупает С. Яковлев и организует здесь печатню. В 1903 году дом переходит к купцу П. Шихобалову. Он тоже что-то здесь перестраивает. Несмотря на это, во многих источниках гордо сообщается, что этот дом интересен тем, что его облик остался неизменным с 1840 года. Ну не знаю..
В годы войны, в 1941-1942 здесь в эвакуации размещалась семья Сталина. Без него самого, разумеется.
Ещё один интереснейший памятник - на углу А. Толстого и Пионерской - особняк Сурошникова. Современное фото не покажу, ибо здание сейчас реставрируется. Построено в 1910-1914, архитектор - А. Щербачев. Говорят, что в создании проекта принимал участие знаменитый Ф. Шехтель.
Какое-тов ремя тут был краеведческий музей, а потом здание перешло Министерству обороны, и оно его изрядно запустило. Недавно началась реставрация, но началась со скандала - со здания начали сбивать оригинальную облицовочную плитку. Общественность подняла шум, работы приостановили. Сейчас реставрация продолжается, но дом завешен непрозрачной тканью - так что понять, что происходит внутри нельзя. Будем надеяться, что после реставрации вместо плитки не окажется виниловый сайдинг или вентфасад.
Квартал от Пионерской до Венцека уже практически полностью застроен современными домами. Здесь обращает на себя внимание высокая подпорная стенка, идущая прямо посреди улицы и разделяющая её на два уровня.
Возникла она десь ещё в 1863 году. Правда, тогда она имела ещё парапет и выглядела посимпатичней.
Между улицами Венцека и Ленинградской обращает на себя внимание красно-белое здание Самарской исторической мечети.
Построена она была в конце XIX века. В этом месте тогда была татарская слобода (и не единственная в Самаре).
В 1903 году были планы построить на её месте соборную мечеть, но тогда это так и не сложилось. Судя по тому, что сейчас тут идёт строительство - планы эти реанимировали.
Вот рендер того, как всё в итоге должно выглядеть, с сайта мечети:
А теперь перейдем Ленинградскую. Довольно извсетное дореволюционное фото этого места:
Если верить, реестру ОКН - это построенный в 1884 году архитектором Т. Хилинским дом купца Полуэктова. Сейчас его можно с трудом опознать вот в этом здании:
Ещё недавно здесь помещался местный связьнадзор, а сейчас на здании нет никаких опознавательных знаков. Реестр ОКН приписывает Полуэктову и вот этот домик, расположенный рядом:
На углу с Некрасовской - Торговые бани Чаковского (1885-1889)
Современная улица Алексея Толстого заканчивается перекрёстком с улицей, носящей имя другого Толстого - Льва.
Тут можно увидеть пару примеров весьма своеобразного сохранения старинных зданий:
Старинные дома (точнее - копии их фасадов) встроены в современные. Выглядит это довольно странно. Хотя если бы это были не отдельные пятна, а сохранили таким образом весь ряд домов - может было бы и вполне себе ничего.
Улица Алексея Толстого закончилась, заканчиваю и я своё путешествие.
А улиц в Самаре ещё много...
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